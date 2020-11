Etablerte sikkerhetssone på 50 meter rundt det farlige stoffet som ble funnet på fabrikken

Nyheter

Politibetjent Roger Gundersen forteller at det ikke er fare for liv og helse slik det er nå, stoffet er sikret. Men det kjemiske stoffet kan potensielt være livsfarlig. Stoffet krever en sikkerhetssone på 50 meter. Men det medførte ingen problem for trafikken på stedet.

Kopla inn Giftinformasjonen Naudetatane rykte ut til funn av ukjent stoff Onsdag ettermiddag vart det gjort funn av eit ukjent stoff i eit kontorbygg i tilknyting til sildoljefabrikken i Deknepollen.

Politiet opplyser at det stod kaliumcyanid på pakken som ble funnet.

– Dette kan ikke bekreftes 100 prosent og det er ukjent hvor lenge stoffet har ligget på stedet, men trolig er det flere år. Brannvesenet har tatt hånd om stoffet så langt, sier politiet.

Pakken fremstår ifølge politiet helt tett. Så ingen er eksponert for stoffet.

– Folk har gått tilbake til sitt arbeid i kontorbygget. Bygget er nå frigjort og ingen har behov for legetilsyn. Trafikken på stedet går som normalt, sier Vest politidistrikt.

På Wikipedia kan en lese dette om stoffet kaliumcyanid:

«Det er et svært giftig stoff som ved inntak forårsaker øyeblikkelig lammelse av åndedrettsfunksjonen. Giften ble benyttet i selvmordsampuller av nazister og allierte agenter under andre verdenskrig. Når det blandes med en syre dannes det hydrogencyanid, noe som skjer i magesekken der det finnes saltsyre. Det ble benyttet ved henrettelse av fanger i amerikanske fengsler. For mennesker er dødelig dose kaliumcyanid ca. 0,1 gram».

Brannvesenet skal nå kvitte seg med stoffet på en trygg måte.