Verkssjefen gleder seg over millioner i prosjektstøtte til økt utnyttelse av hydrogen

Nyheter

Elkem har i dag et overskudd av hydrogen fra produksjonen av silisiumproduktet Silgrain ved selskapets virksomhet i Bremanger. Hydrogenet er av god kvalitet, og i samarbeid med SINTEF jobber selskapet for å bedre utnytte denne ressursen. Ved å tørke ut og komprimere hydrogenet kan dette bli et salgbart produkt som kan benyttes som drivstoff i person- og tungtransportmarkedet, samt innen skipsfart.