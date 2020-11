Vil spare ein million på å flytte dei eldste elevane til naboskulen

Nyheter

Rådmannen viser i sitt framlegg til at å flytte 5.–7. klasse frå Ålfoten til Davik vil gje ei økonomisk innsparing på om lag ein million årleg, då ein ser at det ikkje vil føre til auka klassedeling på Davik oppvekst. Joensen peiker på at ein også oppnår at elevane i 5.–7. klasse vil oppleve eit større sosialt miljø, der ein lettare vil få seg vener på same alder.