«Er det ikkje kommunen sjølv som skal leggje premissane for endringar?»

Dette innlegget er skrive av Elisabeth Irene Hoel, Stad Frp.

Stad Frp lova ikkje mykje i valkampen, men det vi lova såg vi på vi som særs viktig. Vi lova å behalde alle ungdomsskulane, og vi lova å jobbe for å fjerne eigedomsskatten. Vi såg allereie då, at vi ikkje kunne halde ein lovnad om å fjerne eigedomsskatten over natta, sjølv om det var det eigentlege målet.

Dei lovnadane kommuniserte vi tydeleg ut.

Det var nok fleire parti som syntest det var ein irriterande strategi. Vi blei skulda for å «konstruere» ein debatt om skulestrukturen. Realiteten er at økonomien er så pressa i kommunen at dei vala ein gjer og har gjort, nødvendigvis vil leggje føringar for lang tid framover. Kommunedirektøren har allereie sagt at noko må gjerast med skulestrukturen.

Alle partia lova å behalde strukturen. Alle har til hensikt å behalde strukturen. Konsekvensen av dei vala ein har gjort, kjem ein likevel ikkje unna. Budsjettet må gå i balanse. Lovnaden vår, om å behalde strukturen, heng saman med vår innstilling om å rehabilitere symjebassenget i Selje. Vi skulle ønske vi hadde økonomi til å klare ikkje berre eit symjebasseng, men ein fleirbrukshall på kvart eit nes. Realitetane er ikkje sånn.

Dei siste dagane har vi sett fleire bedriftseigarar uttale seg negativt om ei eventuell innføring av eigedomsskatt på næring. Den siste tida har vore krevjande for alle og ein kvar. Eg trur både administrasjon og politikarar skal vite å sette pris på den jobben og dugnaden som både næringa og frivilligheita har lagt ned i samfunnsutvikling. Alle sa også i valkampen at eigedomsskatten ikkje skulle aukast. Vi har allereie økt eigedomsskatten. Så kan administrasjon og posisjonen påstå at det ikkje var ei auke. Eg hevdar hardnakka at det var ei auke, mot den varsla reduksjonen frå regjeringa.

Kan vi forvente at nye bedrifter vel å etablere seg her hos oss i framtida? Kan ein stole på dei store fine orda i valkampen? Regjeringa har lagt føringar for at eigedomsskatten skal ned.

Vi høyrer ofte at vi må skilje så fint mellom må ha, og kjekt og ha. Det er nok på høy tid at vitar ein gjennomgang av kva som er kjekt å ha. Er det eigentleg så kjekt å ha ein symjehall til 70 mill. som genererer driftsutgifter på 6,57 mill. i året? Kunne vi ha klart oss med noko litt mindre ekstravagant? Er det riktig å selje Selje helsesenter før ein har eit reelt alternativ klart? Er det ikkje kommunen sjølv som skal leggje premissane for endringar?

Er det riktig å prioritere framfor alt anna? Kor skal kutta komme? Skulestrukturen? Helsetenester? Eller administrasjon? Skulane er viktige i alle bygdesamfunna. Det gjeld ikkje berre eit reknestykke på kva som er mest lønnsamt for kommunen. Tar du bort ein skule frå ei bygd, tar du også bort det som mange opplever som limet i bygda. Nokre av bygdene har hatt positiv tilflytting. Det vil vi ha meir av.

Vil nye tilflyttarar komme sjølv om bygdeskulane ikkje er der? Eller vil ein konsekvens bli at Stad mister innbyggjarar til andre kommunar? Ein må ikkje tru at dei som vel å flytte frå ei avbygdene i Stad vil flytte til ei av nabobygdene. Flyttar du, flyttar du nok lengre unna. Skulane er ofte ein motor i bygdesamfunnet.

Vårt ansvar er først og fremst basistenester. Vi skal ikkje stikke kjeppar i hjula for dei som vil satse, men vi treng heller ikkje finansiere/subsidiere.

Eg anser meg sjølv som eit ærleg menneske. Eg ynskjer å halde det eg har lova. Realitetane vil nå oss alle på eit tidspunkt i alle tilfelle.