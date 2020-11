Nyheter

– Min tabloide versjon var for å understreke alvoret i den situasjonen vi er i. Det skjer ikkje hos oss akkurat no, men det har forandra seg dramatisk. Frå å vere lite smitte i landa vi låner arbeidskraft frå, er det no mykje smitte. Det var det som var mitt fokus då eg sa at vi må rekne med at alle som kjem kan ha korona. Det var ikkje for å spre frykt eller panikk, men for at vi faktisk må ha det som utgangspunkt i ein eskalerande situasjon.