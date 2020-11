Nyheter

– Når vi føreslår å redusere 30 årsverk på to år, så må det skaffast ekstra inntekter gjennom auke i eigedomsskatt og innføring av eigedomsskatt på næring. Alternativet er 40 årsverk. Vi skjøner at vi ikkje kan skaffe alle inntektene for å få budsjettet i balanse, og då må vi skjære på årsverk, seier Krogsæter.