Fleire bilførarar gav blaffen i bilbeltet

Nyheter

Fem bilførarar som ikkje brukte bilbelte vart stansa av politiet og måtte punge ut med 1.500 kroner kvar. Det opplyser utrykkingspolitiet.

I same kontrollen måtte ein annan bilførar punge ut med 1.700 kroner og fekk to prikkar i førarkortet for ulovleg bruk av mobiltelefon.

Dette seier politiet sine regler om lovleg bruk av mobiltelefon i bil.