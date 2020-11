Inger Grethe oppfordrer kundene til å tenke på avstandsregelen under julehandelen

Inger Grethe Dalehamn ved Brunsvik sko i Måløy, setter pris på alle gode idéer for hvordan en kan gjennomføre en trygg julehandel. Men med en butikk som har sine begrensinger, innrømmer hun at hun også gruer seg litt til julehandelen starter for fullt.