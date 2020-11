Vil kjempe for å beholde tilboda gravide og fødande i nord har i dag

Nyheter

– Min første tanke då eg høyrte forslaget om å flytte ressursane frå jordmorvakt i Florø og få to dagar jordmor på dagtid i Måløy, var at det var ei lur løysing. I Florø har ein jo mykje kortare avstand til sjukehuset i Førde. Men om det inkluderer eit kutt av God Start-avtalen på Nordfjordeid, då er eg ikkje for det. Eg vil behalde God Start for det veit eg mange her i tidlegare Vågsøy bruker, og veldig fornøgde med det.