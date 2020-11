Nyheter

Frå måndag 16. november reduserer busselskapet ekspressbusstilbodet drastisk i Norge grunna koronapandemien.

For Måløy betyr dette at regionen står heilt utan ekspressbusstilbod sidan VY har bestemt at Nordfjordekspressen kun skal gå på dagtid mellom Nordfjordeid og Oslo.

Nattavgangen blir innstilt inntil vidare.