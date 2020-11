Gratulerer barnehagen med den store innsatsen for å stoppe koronasmitten

Nyheter

– I samarbeid med helsestellet har dei tilpassa drifta i perioden. Det vart også tidleg klart at barnehagen var godt budd i form av korleis dei har tenkt smittevern generelt, korleis dei har organisert barnehagen i grupper (kohortar), og ikkje minst; korleis dei har iverksett nye rutinar i ein slik situasjon. Barnehagen har også vore flink til å ha oversyn over kven som har vore i kontakt med kvarandre. Det har vore viktig for arbeidet med smittesporing. I lag med helsestellet har dei innfridd fullt ut, seier Heggheim.