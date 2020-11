Lover en trygg feiring av hundreårsjubilant

Nyheter

Selv om situasjonen gjør at det ikke kan bli den helt store feiringen den aktuelle helgen, vil Frelsesarmeen i Måløy gjøre det de kan for at det skal bli en form for markering som er korpset sin historie verdig.

– Den store offisielle feiringen har vi bestemt at vi utsetter til mars, så da blir det heller en enkel feiring med gudstjeneste der vi får besøk av divisjonslederne, majorene Helen og André Stangeland.

Det sier Inger Furnes ved Frelsesarmeen i Måløy. Hun lover at alle smitteverntiltak skal være på plass før arrangementet.

– Vi har plass til femti personer, og vi har god plass i lokalene der vi kommer til å følge det som er av regler, så dette skal gå bra, sier hun.

I Mot helg-spalten i fredagens papirutgave skrev Fjordenes Tidende at markeringen skulle finne sted denne helgen. Dette er feil. Arrangementet er om 14 dager, den 27. november.