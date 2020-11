«Vi har store ambisjonar for innbyggarane våre,  men òg utfordringar»

Nyheter

Dette innlegget er skrive av Kinn-ordførar Ola Teigen.

Erling Wåge og festtaler

Redaktøren i Fjordenes Tidende tek til orde for at kommunesamanslåingstilhengarane no må komme på bana og vere ærlege om tiltaka dei vil gjennomføre. Eg veit ikkje om han meiner dette er eit krav som berre gjeld dei som er positive til kommunesamanslåinga, men eg håpar redaktøren også har ambisjonar om å gje same utfordringa til dei som meiner det ikkje er behov før å gjennomføre endringar.

Utfordringane i kommunen-Norge er store, definitivt også i kommunar som ikkje er slegne saman. I Gloppen ynskjer rådmannen å selje SFE-aksjane. Naudsynt rehabilitering av skulebygg er tekne ut av budsjettet. Og Gloppen er ikkje aleine, mange kommunar har utfordringar og Kommunal rapport spår eit ras av nye kommunar som skal i ROBEK.

At stadig fleire kommunar no slit med å få dekt utgiftene sine er ikkje grunna i ei plutseleg bølgje av ansvarsløyse. Grunnane er samansette, men ein årsak er at staten rett og slett gjev kommunane mindre no enn dei gjorde for 3–4 år sidan. KS, kommunane sin interesseorganisasjon, har uttalt at 2019 var det strammaste kommuneoppgjeret på 15 år. 2020 er det strammaste på 16 år.

Ei anna årsak er endringar i demografi. Vi får færre barn og fleire eldre. Dette må bety at vi brukar meir pengar på eldreomsorg og mindre på skule. Og med færre elevar i skulen må vi akseptere færre lærarar og at nokre skular blir for små. 500 færre barn mindre gir oss 50 millionar mindre i inntekter. Kinn er ikkje eineståande her, i Sunnfjord mister dei 1000 born. Med eit slikt inntektstap vil det kome endringar, det er ikkje på grunn av kommunereform, men at kvinner over heile Europa føder færre barn og at vi har lågare innvandring enn før. Eg forventar at Wåge er med og utfordrar dei som meiner det ikkje er trong for endringar innan skulesektoren på nettopp dette.

Ei tredje årsak eg vil nemne er regjeringa si oppfølging av samanslåingskommunane. Når fylkesmannen gjev Kinn kommune ekstra skjønsmidlar er grunngjevinga hans at vi ikkje har fått dei inntektene som vi hadde grunn til å rekne med. Vel 6 millionar mindre kompensert Sør-Norgetillegg er eitt av døma der vi kjem dårleg ut. I sum er vi i pluss, men ikkje slik vi var lova. Men når Raudt klagar på regjeringa si rammeoverføring, så bommar dei. Hovudgrunnen til at Kinn kjem ut svakare enn prisstiginga er fordi folketalsutviklinga er negativ. Det er også grunnen til at Sogndal kjem best ut, dei er samanslåingskommune, men har høgst folkevekst.

Kinn kommune er produktet av Flora og Vågsøy. Begge desse kommunane hadde økonomiske utfordringar og i liten grad innstilt drifta si mot dei samfunnsendringane vi går i møte. I brev til Vågsøy kommune i 2018 skriv fylkesmannen at Vågsøy budsjetterer med å bruke vel 38 millionar årleg meir enn dei har i inntekter. I fellesnemnda i juni 2019 presenterer kommunalsjefen dei same utfordringane. 30. mai skriv FJT saka «tok budsjettomkamp». I teksten står det blant anna innsparingane Vågsøy vedtok, men aldri gjennomførte. I 2020 skulle det sparast 25 millionar. I 2021 42,8 og 43,6 i 2022. Å kutte 43,6 millionar vil merkast. Dette er heller ikkje ein eingongssum, men varig driftsinnsparing. Til samanlikning sparar Kinn kommune no 8 millionar dersom vi legg ned 3 grendeskular i tidlegare Flora. Det er framleis 35 millionar opp til innsparingskravet berre i tidlegare Vågsøy. Dette er ikkje festtaler, Wåge, men økonomiske realitetar arva frå dei gamle kommunane.

Rolf Domstein sa i fellesnemnda at vi måtte lage ein gevistrealiseringsplan. Eg avviste han og sa at dette hastar ikkje. Eg burde høyrt på Rolf. Det han sa er det vi no gjer saman med Agenda Kaupang, men det kunne med fordel vore gjort tidlegare. Kritikarane mot Kinn har sagt at vi ikkje kan ha «to av alt». Difor er det underleg å lese at dei same kritikarane no rasar mot kommunedirektøren sitt forslag om å spare om lag 3 millionar på å samlokalisere matproduksjonen i kommunen. Tidlegare har vi lagt ned it-avdelinga i Florø og lagt alle egga i Nordfjordnett. Dette er fornuftig og sparar oss for utgifter. Vi har også avvikla renovasjonsordninga i Florø og gått inn i NOMIL. Vi gjer det for å betre tenestene og spare kostnader som igjen kan frigjerast til å bygge til dømes Kulatoppen og betre eldreomsorg.

Fleire har og stilt spørsmål om det verkeleg er naudsynt å bruke millionar på digitalisering av eigedomsarkiva. Digitalisering i kommunen betyr at innbyggarane vert sjølvhjelpte. Det vil bety at vi i neste runde kan ha færre tilsette på byggesaksavdelinga. Vi investerer for å spare på drift. Slik tenker vi og om nytt administrasjonsbygg i Florø. Vi ynskjer å investere for å spare på andre område. Å betene eit lån eller husleige kan gå ut på det same. Men kjem vi billigare ut ved å låne enn ved å leige vel vi det første.

Kinn kommune nærmar seg 1 år. Vi har store ambisjonar for innbyggarane våre, men og utfordringar. Vi har og kritikarar vi skal lytte til og sjølvsagt vere ærlege med. Men utfordringsbildet er ganske likt uansett kva du meiner om kommunereforma. Som ordførar og kommunestyrerepresentant ligg mitt hjarte i vår kommune og i det å få til ei positiv og berekraftig utvikling. På mange område vil vi lukkast, men på nokre vil det gå seinare. Men på under eitt år har vi fått til mykje. Og sidan eg no skriv i FJT vil eg nemne dette:

1. Byggesaksarbeidet har aldri vore prioritert høgare enn no.

2. Arealplanarbeidet er i gang etter 18 års stillstand, ferdig i 2021.

3. Vi godt i gang med å fornye og utvikle Måløy sentrum og særleg i gate 1.

4. Vi er godt i gang med å bygge ut Kulatoppen.

5. Vi har aldri vore nærare å realisere Skram skule og har realistiske budsjett for bygginga

6. I budsjettet er det sett av midlar til både Kråkenes, Refvika og Kannesteinen

7. Vi er nær oppstart av ny brannstasjon

8. Vi er i gang med å byte ut 104 år gamalt lednigs- og avløpsnett i Måløy

9. Vi arbeider saman med næringslivet med å realisere nytt badeanlegg i Måløy

10. Løyst utfordringane med bustadbygging på ytre Kulen.

11. Arbeidet med samankopling med gate 6 og Idrettsvegen

12. Gangveg til ungdomsskulen og Gottebergterminalen er på gang.

13. Styrka samarbeidet mellom kommune og næringsliv.

14. Over 10 årsverk færre sentralt i administrasjonen etter vedtak om samanslåing

15. Styrka arbeidet med å dekke heile tidlegare Vågsøy med breiband