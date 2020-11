Ber om hjelp til å hjelpe: – Ingen over 65 år kan stå julegrytevakt i år

Nyheter

Hvert år før jul blir folk oppfordret til å stå julegrytevakt for korpset i Måløy. Nye sentrale regler gjør derimot at årets bønn om hjelp blir ekstra viktig.

– Det er blitt litt problematisk å få tak i julegrytevakter i år. Det er fordi vi har blitt oppfordret til ikke å bruke personer over 65 år til å samle inn penger, sier Inger Furnes ved Frelsesarmeen i Måløy.

Hun forteller at problematikken er tatt opp sentralt, men at sikkerheten veier tyngst – som den skal.

– Det er blitt sagt at om en person over 65 er veldig frisk og rask, så kan det være mulig å bidra. Men det er det som er så vanskelig med dette viruset. Vi vet jo at det er de eldre som har størst risiko, forteller hun.

Digital gryte

Selv om fysiske kontanter i gryta blir færre for hvert år, er det et ønske om fortsatt å ha muligheten til å gi på denne måten.

– Vi har så langt fått med oss seks konfirmanter som ønsker å stå vakt, noe som er veldig kjekt, men vi trenger likevel flere. Derfor legger vi ut lister på Måløy Brygge hvor folk kan melde seg på, sier Furnes.

Hun forklarer at de også tilbyr kortbetaling for dem som ønsker det, i tillegg til Vipps.

– Vi merket i fjor at det var nedgang i kontantene, så Vipps er kommet for å bli. Vi har et lokalt nummer som folk kan sende til som går direkte til oss i Måløy, i tillegg har Frelsesarmeen sentralt et nummer der inntektene vil bli fordelt etter en fordelingsnøkkel, forklarer hun.

All inntekt går til å hjelpe andre

Alle pengene som blir samlet inn går uavkortet inn på velferdskontoen som er til for å hjelpe dem som ikke har så mye.

Ingenting går til drift av korpset, alt går til det sosiale arbeidet som matutlevering og annen økonomisk hjelp til familier som har problemer, med for eksempel regninger, sier Inger Furnes som har merket et økt behov i forbindelse med pandemien.

– Spesielt etter sommerferien har vi merket at etterspørselen har økt, så arbeidet er enda mer aktuelt nå, sier hun.