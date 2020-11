I 20 år har fiskarane jobba for å sikre neste generasjon ei betre kai. Framleis er dei ikkje i mål

SELJE: I snart tjue år har draumen om ei fiskerikai i Lestovika møtt motbør frå skiftande politisk leiing og byråkratar. Bildet fiskarane teiknar er ei kjensle av avmakt for lokale styresmakter. No er håpet at nye kostar kan få fart i prosjektet.