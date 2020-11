Saga Fjordbase inngår forlengelse på Equinor-kontrakt

Nyheter

Det kommer fram i en pressemelding fra INS Support AS.

Saga Fjordbase har levert sikre og effektive operasjoner på Fjord Base. De nye kontraktene er tildelt ved utøvelse av opsjoner i rammeavtalene som ble inngått i 2015. Kontraktene trer i kraft 1. Juli 2021, og har en varighet på to år.

Saga Fjordbase sin aktivitet er viktig i lokalsamfunnet. Den nye toårskontrakten bidrar til å sikre jobber og kontinuitet for Saga Fjordbase og forretningsklyngene som er tilknyttet forsyningsbasen.

– Vi takker Equinor for fornyet tillit og vi står klare for å utvikle og levere sikre forsyningstjenestene fra Fjord Base i kommende periode, sier Administrerende direktør i Saga Fjordbase Erlend Toftesund.

Saga Fjordbase AS tar sikte på å bidra med å redusere CO₂ utslippene i tilknytning til logistikkoperasjoner på norsk sokkel for Equinor. Et nylig eksempel er felles innsats for økt bruk av landstrøm, som nå er i bruk på stadig flere av kaiene ved Fjord Base. Dette reduserer både CO₂-utslipp og støy fra fartøyene når de ligger ved kai på basene.

Toftesund ser fram til å utføre selskapets reduksjonsplan for CO₂ i kommende periode.

– Dette vil være avgjørende for å beholde konkurransekraft i bransjen fremover. Samtidig er vi opptatt av å sikre Helse miljø og sikkerhetsarbeids-leveranser i verdensklasse.

Saga Fjordbase sine kjerneverdier er innovativ, bærekraft, sikkerhet og tillit og samarbeid. Med slagordet «vi fikser det» står de 77 medarbeiderne i Saga Fjordbase klare til å levere førsteklasses terminaltjenester til Equinor.