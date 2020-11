Nyheter

Dette innlegget er skrive av leiar og nestleiar i Raudt Kinn, Geir Oldeide og Marie Krone Tveranger.

Kommentar til Ola Teigen

Vi har full tillit til at Erling Waage sjølv svarer det som må svarast på frå Fjordenes Tidende si side. Imidlertid kjem Teigen med eit stikk til Raudt i sitt innlegg som vi må kommentere. Vi har ofte påpeika at overføringane frå staten til kommunane har vore ein nedadgåande spiral i mange år. Dette skriv Ola Teigen godt om i sitt innlegg og viser til det Kommunenes Sentralforbund har uttala. Det rare er at han i same stykket kritiserer oss i Raudt for å hevde det same!

Raudt synest Fjordenes Tidende sin leiarartikkel tek opp to veldig vesentlege spørsmål. Det eine er at Erling etterlyser kor det blir av dei framtidsvyane som blei mala med brei pensel av Kinn-tilhengarane om vi berre fekk slått saman Vågsøy og Flora til denne sterke, framoverlente og robuste kystkommunen. Det er fleire enn Erling som lurer på det.

Det andre poenget er at Erling bed om opne prosessar framover. Politikken har i altfor stor grad preg av at «noen snakker sammen». I lukka rom. Det er klart det alltid vil vere meir og mindre openheit. Ingen parti har fleirtal åleine så ein må forhandle med andre for å få gjennomslag for saker. Og då kan ikkje alt vere ope heile tida. Men vi kan bli flinkare, også vi i Raudt, til vere opne og klare på kva vi vil og kvifor. Og ikkje minst handlar det om å sørge for at media får tilgang og innsyn på alt dei har rett på og helst litt til. Kommunen har faktisk vedteke at det skal praktiserast det som så fint heiter ”meiropenheit”.