En av tre kjører mer bil i koronatiden

– Mange foretrekker å kjøre bil nå for å unngå smittefaren ved kollektivtransport, noe også myndighetene oppfordrer til. Men tallene spriker veldig mellom by og land. I storbyene er andelen over 40 prosent, i Oslo hele 50 prosent, mens det i mer grisgrendte strøk er nede i under 20 prosent. På bunn finner vi bilister i Troms og Finnmark hvor kun 13 prosent sier de kjører oftere enn før, sier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring i en pressemelding.