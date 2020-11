Fekk du med deg desse sakene i veka som gjekk?

Nyheter

I saka om ekspressbussen, kom det fram at busselskapet Vy – grunna koronasituasjonen – ikkje lenger køyrer frå Måløy til Oslo.

At ein veg i Måløy skulle stengast i sju timar, vart den saka som blei nest mest lest. Vegvesenet hadde nemleg opplyst om at sjølve brua skulle stengast, noko som bekymra fleire av lesarane vår.

Den tredje mest leste saka, handla om funnet av eit livsfarleg stoff på Måløy sildeoljefabrikk.

Resten av sakene på lista, er som følgjer:

Nok en positiv koronatest i kommunen.

En person i Stad kommune har fått påvist smitte etter utenlandsreise.

To nye arbeidarar på veg til jobb er koronasmitta.

Det livsfarlege stoffet som blei funne i dag kan vere ein vekkar for fleire.

Meiner kommuneoverlege overdriv og driv skremselspropaganda.