Fryktar ulukker når elevane skal gå til svømmeundervising

– Underteikna som har vare lærar i ungdomsskulen i Selje og på Stadlandet i nærmare 45 år, har med undring Iese om planane om symjehall og fleirbrukshall i enden av hotelltomta der ein ser føre seg sambruk med skulen. Det vil føre til at elevar frå Selje skule skal passere over to trafikkerte vegar på veg til og frå symje-/gymanlegget fleire gonger for dag til langt inn i framtida, skriv den tidlegare læraren, som har kome med innspel til byggjeplanar i samband med nytt hotell i Selje.