Han er aktuell med ny norsk julefilm. Men for Eirik blir det ikke jul før han kommer seg hjem til Vestlandet

Nyheter

Eirik må spole litt tilbake i tid for å huske innspillingen av årets julefilm «Gledelig jul». Den ble nemlig spilt inn lenge før både jul og koronapandemien var et faktum. Filmen hadde premiere 6. november, dagen etter at det ble bestemt at kinoer i Oslo igjen måtte stenges for publikum på grunn av økt smitte i storbyen. Det synes han er kjedelig.