Mange tar kontakt med Ole etter sist ukes episode av TV-serien 71 grader nord

– Det har rett og slett tatt helt av

Ole Sunde forteller at svært mange har tatt kontakt med ham etter at sjøbua han eier ble vist frem i TV-serien 71 grader nord sist uke. – Flere av dem som tar tar kontakt og vil feriere på holmen sier at de ønsker å ha noe å se frem til neste sommer, når koronasituasjonen forhåpentlig har roet seg, sier han.