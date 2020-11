Nyheter

– Dette gikk over all forventning. Det var helt spinnvilt. Vi fikk inn over 76.000 kroner, sier en glad Linn Hjelle til Fjordenes Tidende etter å ha sett gjennom den siste rapporten som viser hvor mye penger som har kommet inn etter innsamlingsaksjonen på Hamna Treningssenter lørdag.