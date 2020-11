Har fått sin første pasient innlagt med covid-19 igjen

Nyheter

– Vi har oppdatert nettsida vår med at det no er ein pasient innlagt med påvist covid 19-smitte i Helse Førde. Vedkommande vart innlagt fredag på medisinsk sengepost ved Førde sentralsjukehus, opplyser kommunikasjonsrådgjevar Per Marifjæren.

Statistikken over smitta testa ved Helse Førde ser slik ut for dei siste dagane:

Søndag 08. november: 11 nye av 138 analyserte prøver



Måndag 09. november: 1 ny av 225 analyserte prøver

Tysdag 10. november: 3 nye av 419 analyserte prøver

Onsdag 11. november: 3 nye av 370 analyserte prøver

Torsdag 12. november: 1 ny av 253 analyserte prøver

Fredag 13. november: 0 nye av 239 analyserte prøver

Laurdag 14. november: 2 nye av 180 analyserte prøver

Søndag 15. november: 0 nye av 41 analyserte prøver