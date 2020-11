Har funne plass til tre lokale namn på partiet si stortingsliste

Nyheter

– Sogn og Fjordane har både kultur, natur og næring som er viktige å ta vare på, kjempe for og utvikle inn i framtida. Difor vil eg arbeide for vår plass i verda, for eit sjølvstendig Sogn og Fjordane, for internasjonal solidaritet, for klima og for mindre forskjellar mellom folk, seier Lothe i ei pressemelding.