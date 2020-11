Personene som var i bilen er flydd til sykehus

Nyheter

– En av dem blir flydd med luftambulansen og en med redningshelikopter, opplyser operasjonsleder Knut Dahl Michelsen ved Vest politidistrikt.

Han som kom seg på land blir av politiet beskrevet som bevisst, personen som ble med bilen under vann er det foreløpig ikke kommet noe status på, utover at det ble bedrevet livreddende førstehjelp på stedet da mannen ble hentet i land.

Politiet kan bekrefte at det var to menn som var i bilen da den havnet i vannet, og at det ikke ble søkt etter flere personer.

Politiet vil foreløpig ikke gå ut med noe mer omkring alder og tilhørighet til stedet, da det på det nåværende tidspunkt er noe uklart om politiet har korrekt identitet på de to mennene.

Årsakssammenhengen i forbindelse med ulykken er heller ikke avklart ennå.

Kommunens kriseteam er varslet om ulykken.

Bilen ble lokalisert på ti meters dyp og heist på land ved hjelp av en kran.