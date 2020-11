Vil bygge 600 kvadratmeter stor akvahall ved skulen for å møte framtidig vekstnæring sine behov

For ei næring som er venta å femdoble seg innan tretti år, er det avgjerande at utdanninga held tritt med utviklinga. Derfor førebur Måløy vidaregåande skule seg på framtida, og presenterer planar for ein akvahall som vil sikre verdifull kompetanse inn mot bransjen i mange år framover.