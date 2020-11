Har avblåst redningsaksjon. Personene i havarert båt ordnet slep selv

Nyheter

Vest politidistrikt fikk like før klokka 20.00 melding om at en båt med to personer har gått på land ved Sørbotnen fyr ved Botnane i Bremanger.

Redningshelikopter er sendt mot stedet for å bistå.

Det er Hovedredningssentralen Sør-Norge som koordinerer hendelsen, opplyser politiet.

Klokka 20.30 opplyser politiet at redningshelikopteret nå er framme på stedet.

– Båten med to personer driver nordover. De to nødstilte som er om bord i båten fremstår uskadd, forteller operasjonsleder ved Vest politidistrikt.

Slepebåt er på veg.

NRK får senere opplyst av Hovedredningssentralen at redningsaksjonen er avblåst.

– Det er en rib med to personer om bord som har truffet noe under vann. De har selv organisert slep til Florø. Derfor er vår aksjon avsluttet, sier redningsleder Edvard Middelthon ved Hovedredningssentralen til NRK.

Han synes imidlertid de to i båten kunne meldt fra at hjelp ikke var nødvendig.

– Det er fint at de greier seg selv, men når de ser at det henger et redningshelikopter over dem, burde de ha tatt en telefon til oss og opplyst om at de hadde kontroll, sier redningslederen.

HRS melder også offisielt at aksjonen er over:

Melding via Vest politidistrikt om en RIB med to personer om bord som har gått på grunn ved Sørbotnen fyr. Redningshelikopter Florø, nødetatene og bistår. Situasjon nå avklart - ingen skadde og slepebåt på vei.