Åtte tilbydere vil være rådgivere i prosessen rundt ny skole

Nyheter

– Prisnivået i den første anbudsrunden var ganske høyt, og det ble klart for oss at vi var nødt til å gå ut med en utvidet anbudsrunde som omfattet hele EØS-området for å sikre at vi ikke skulle komme i en klagesituasjon som kunne stjålet mye tid, sier kommunalsjef Rolf Bjarne Sund til Fjordenes Tidende.