Bilførar som var for tung på gassen må ut med 6.400 kroner

Nyheter

Då Utrykkingspolitiet hadde fartskontroll på 80- sona på Rv 15 ved Bryggja i Stad kommune så stansa dei ein bil som vart målt til 105 kilometer i timen.

Dermed må han ut med 6.400 kroner pluss at han får tre prikkar i førarkortet sitt. Desse prikkane må bilføraren leve med i tre år. Har du åtte prikkar i løpet av ein periode på tre år så mistar du førarkortet automatisk i eit halvt år.

Personar med førarkort på prøvetid som gjer lovbrot i trafikken som fører til prikkar får dobbelt så mange prikkar. Sjåførar som er i prøveperioden vil dessutan måtte ta ny førarprøve før dei kan køyre bil igjen. Andre sjåførar får tilbake førarretten etter 6 månader.

I kontrollen ved Bryggja fekk to andre bilførarar forenkla førelegg for å ha køyrd for fort, opplyser Utrykkingspolitiet.

