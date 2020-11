Dei unge fekk «smake» på litt av det som lokalt næringsliv kan tilby

Under innovasjonsdagen på Selje skule torsdag, fekk tiandeklasseelevane frå begge ungdomsskulane i ytre Stad bryne seg på oppgåver som sju ulike bedrifter hadde laga. Konklusjonen var at her er det mykje å lære – og det går begge vegar.