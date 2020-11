Må møte i retten for å ha truet kommunalt ansatte

– Er eneste mulighet for å få en hastetime at man truer med å begå drap?

En mann i 30-åra fra Kinn kommune er tiltalt for trusler mot kommunalt ansatte ved to anledninger. I tillegg må han svare på hvorfor han ramponerte celledøren etter at politiet arresterte ham for et annet tilfelle.