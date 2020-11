Har forståing for at politikarane finn budsjettarbeidet vanskeleg, men er ikkje einig i kritikk om uspesifiserte kutt

– Eg er ikkje heilt einig med Raudt i at det er veldig mange uspesifiserte kutt i budsjettforslaget, seier kommunedirektør i Kinn kommune, Terje Heggheim. Han presiserer at der ein har vore meir uspesifisert så handlar det om kutt fram i tid, og ikkje for 2021.