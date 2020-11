Rune og Ingebjørg fryktar for sonen si framtid om klassar blir flytta frå skulen. Eirik (5) er fødd blind og treng eit trygt miljø

Nyheter

– Som småbarnsforeldre i Ålfoten reagerer vi kraftig på kuttforslaga til formannskapet. For Eirik sin del vil dette kuttforslaget vere ei katastrofe. Vi er verkeleg redde for framtida for det viser seg nemleg at mesteparten av dei som er blinde blir uføretrygda, seier Rune Rindal til Fjordenes Tidende.