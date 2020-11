Kommunedirektøren svarar på kritikk om forseinka plan for skulane

– Skulebruksplanen vil gi svar på kva vi må kutte i framtida. Ingenting vil gjelde frå neste år

Kommunedirektør Terje Heggheim forklarar at han har gitt Norconsult forlenga frist på å levere ein skulebruksplan for framtidig skulestruktur i Kinn kommune. Denne rapporten har dermed ikkje ligge føre som underlag til budsjettforslaget som no er levert.