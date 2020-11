Tilsett i barnehagen er smitta - har stengt ei avdeling

Nyheter

– Det er ein tilsett som er smitta. Alle som har vore i nærkontakt med denne personen har gått i karantene. Det vart gjort umiddelbart, seier styrar Karin Myhre Refvik i barnehagen til Fjordenes Tidende.

Myhre Refvik fortel vidare at som følge av den positive koronaprøva vart alle tilsette og barn på avdelinga der den smitta jobba sett i karantene. Dette inneber at fem tilsette og ni barn no sit i karantene.

– Onsdag gjekk den tilsette i karantene etter å ha vore i kontakt med smitte. Personen vart testa, og fredag fekk vi svaret.

– Påverkar dette drifta av barnehagen i komande veke?

– Vi jobbar med saka. Korleis det blir frå måndag av kan eg ikkje svare på no.

Smittevernlege Jan Helge Dale i Kinn stadfestar til Fjordenes Tidende at den positive koronaprøva hos ein tilsett i Skarevik barnehage heng saman med utbrotet i Stad kommune.

– No blir nærkontaktane til denne personen testa på måndag. Vi har vore tidleg ute og har fått sett folk i karantene, seier Dale.

Det var Måløy24 som omtalte den positive koronaprøva i barnehagen først.