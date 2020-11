Dei to tilsette ved legekontoret har testa negativt

Nyheter

Begge to vart testa for covid-19 fredag.

– No er testresultata komne. Begge testane er negative, ingen smitte, opplyser Stad kommune i ei pressemelding.

Ein fastlege og ein tilsett ved legekontoret er sett i karantene Ein fastlege og ein annan tilsett ved Selje legekontor er sett i karantene som nærkontaktar til ein pasient smitta med covid-19.

Ifølge kommuneoverlege Thomas Vingen Vedeld var det kortvarig og avgrensa kontakt, og ingen av dei to har heller hatt symptom på infeksjon.

– Ein er trygge på at kontakt med dei to tilsette eller andre besøk ved legekontoret i Selje ikkje har medført risiko for smitte med covid-19.

Dei to held uansett fram i karantene etter vanlege retningslinjer. Drifta ved Selje legekontor held elles fram som normalt.