Ho blir ny visepolitimeister i distriktet

Åremålsutnemninga av seksjonssjef Ane Kvaal til visepolitimeister i Vest politidistrikt er for ein periode på seks år med tiltreding frå det tidspunkt som Politidirektoratet bestemmer. Det er venta at Kvaal startar i stillinga utpå nyåret 2021.

– Eg er glad for at utnemninga er på plass. Eg kjenner Ane godt og eg veit at vi fungerer godt saman og ser fram til å få henne som visepolitimeister. Det blir bra med ein visepolitimeister som kjenner området og organisasjonen godt. Eg ser fram til å jobbe enda nærare med Ane i tida som kjem, seier politimeister Kaare Songstad i ei pressemelding.

Kvaal er utdanna cand.jur. frå Universitetet i Oslo 1994. Ho har også gått Toppleiarkandidat programmet i politiet og FBI National Academy i USA. I 2017 starta ho på ein mastergrad i forsvarsstudiar ved Forsvarets høgskole.

Etter at ho var ferdig med studiane begynte Kvaal i Miljøverndepartementet. Frå 1998 til 2002 var ho tilsett i Sør-Varanger og seinare Øst-Finnmark politidistrikt som leiar for Retts- og påtaleeininga. Ho kom til Hordaland politidistrikt i 2004. I perioden januar 2009 til november same året var ho også dommarfullmektig i Fjordane tingrett. Frå januar 2012 til januar 2016 hadde Kvaal stilling som driftseiningsleiar i Felles forvaltningseining og vart samstundes ein del av politimeisterens leiargruppe, i dåverande Hordaland politidistrikt. Etter opprettinga av Vest politidistrikt i 2016 vart ho leiar av den nyoppretta Felles eining for utlending og forvaltning (FUF). Denne stillinga hadde ho fram til januar 2019 då ho begynte som seksjonssjef for Grense- og utlendingsseksjonen i Beredskapsavdelinga i Politidirektoratet.

Kvaal har sidan 2005 også hatt ei rekke oppdrag som valobservatør i fleire land og har også jobba på Sri Lanka med våpenkvileavtalen. Dette er oppdrag sekondert av Flyktningehjelpen.

– Eg er veldig glad for å ha fått denne stillinga. Det er eit privilegium å ha ein jobb kor eg kan bidra til å sikre tryggleik, lov og orden for innbyggjarane i Vest politidistrikt. Eg kjenner dei dyktige medarbeidarane i distriktet og ser fram til å jobbe vidare med dei. Og ikkje minst, sidan eg kjem frå Førde, gler eg meg til å komme tilbake til Vestlandet, seier Kvaal.