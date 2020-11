Nyheter

– Vi har hele tiden sagt at vi skal kompensere kommuner og fylkeskommuner for utgifter de har som følge av koronakrisen. Når smitten nå øker flere steder, ser vi behovet for en økning av skjønnstilskuddet til fylkeskommunene på 100 millioner kroner, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) i en pressemelding.