Vil ha skipstunnelen realisert som ett av flere tiltak for å skape aktivitet i bygge- og anleggsbransjen

NHO Vestlandet frykter for konsekvensene koronapandemien har for maritim næring. I en pressemelding understreker de behovet for å realisere Stad skipstunnel, både for å sikre en farbar skipsled og for å sikre aktivitet i bygge- og anleggsbransjen i en krevende tid.