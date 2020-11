Blir beskyldt for systematisk underbetaling til oppdrettsselskap

Coast Seafood har siden 2014 hatt en avtale med Blom Fiskeoppdrett om kjøp av all fisk selskapet produserer. Nå hevder sistnevnte at det Måløy-baserte selskapet har unnlatt å betale riktig pris over flere år, og med det skylder dem flere millioner kroner. Nå møtes de to selskapene i retten.