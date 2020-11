Leiaren i Nordfjordrådet: – Utruleg gledeleg at Nordfjord får vise veg for fylket

– Det er utruleg gledeleg at Hovudutval for opplæring i Vestland i dag har gitt grønt lys for å lyse ut vaksenopplæringsklasser tilpassa lokalt næringsliv ved alle dei fire vidaregåande skulane i Nordfjord, slik eit samla Nordfjord har gått saman om å få på plass, seier leiar i Nordfjordrådet, Alfred Bjørlo.