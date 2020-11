Meiner dei har kome Nordfjord i møte på tilbodet i vidaregåande skule

Utvalet for opplæring og kompetanse i fylket har i dag behandla skuletilbodet for Vestland neste år, og medlem Sigurd Reksnes peikar på at dei har imøtekome mange av innspela som eit samla Nordfjord peikte på at er ekstremt viktig for regionen.