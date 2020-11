Mener fylkene må bestemme inntaksordning til videregående opplæring selv

– KS er uenig i regjeringens forslag om å begrense fylkeskommunens mulighet til å velge nærskoleprinsipp som inntaksmodell. Men vi vil selvsagt samarbeide om et best mulig faktagrunnlag for den beslutningen Stortinget til slutt må gjøre, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram.