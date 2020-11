Nyheter

– Leiinga på Kulatoppen har jevnlige møte med smittevernoverlegen i Kinn kommune der vi går gjennom og drøftar våre rutiner og korleis vi kan begrense og forebygge smitte inn på institusjonen, fortel tenesteleiar institusjon Tone Husevåg.

Saman med avdelingsleiarane Frode Kvalheim, Reidun Øksdal og Lise Brunsvik legg ho rammene for korleis omsorgssenteret skal beskytte seg mot smitte.

Held ope for besøkande - med retningslinjer



Kulatoppen er open for besøkande og det er utarbeidd klare rutinar for korleis besøk skal foregå.

– Besøkande skal ringe avdelinga og avtale tid på førehand, og dei skal kontakte avdelinga når dei er komne til hovudinngang der dei blir henta av personale. Alle besøkande skal registrere seg i besøksprotokoll ved hovudinngangen og på rommet til bebuar. Besøkande skal overhalde handhygiene og 1 meter avstand, fortel Husevåg.

Besøket kan kun foregå på pasientrom, ute eller på eige besøksrom. Det er ikkje anledning til å opphalde seg i fellesareal.

– Vi ser at desse rutinane ikkje alltid blir overhalde, og vi ber om at alle no tek ansvar og følgjer rutinane. Dersom besøkande ikkje overheld desse rutinane vil det bli vurdert å låse inngangsdøra for betre kontroll med kven som kjem inn.

Dersom besøkande bryt rutinane vil dei tilsette ta kontakt med den det gjeld for påminning.

Det er også restriksjonar for besøkande frå Oslo og Bergen. Det vert sterkt oppmoda om ikkje å besøke institusjonen dei fyrste ti dagane etter heimkomst.

– Vi går no ut med ei oppmoding om at besøkande og alle tilsette fylgjer FHI sine retningslinjer, reduserer reising og har færrast mogleg nærkontaktar, seier Husevåg.

Når det gjeld smittesporing er det nærkontakt som skal testast. Nærkontakt er definert som den personen som har vært i direkte kontakt med ein som har testa positivt på korona. Andre som har vore i kontakt med nærkontakten skal halde seg til allmenne rutiner.

Tilsette må vurderast

For tilsette på Kulatoppen blir det gjort ei vurdering i kvart enkelt tilfelle om dei kan gå på jobb eller ikkje dersom dei har luftvegssymptom.

– Her har vi klare reglar og kriterier som er gitt frå folkehelseinstituttet. Det er også anbefalt frå FHI at tilsette bør ha færrast mulig arbeidsstadar og at dei tilsette bør arbeide i små faste team (arbeidskohortar) for å unngå rotasjon av personale. Vi er heilt avhengig av å kunne samarbeide på tvers av avdelingane for å kunne gje bebuarane forsvarleg helsehjelp til ei kvar tid, men prøver å begrense dette så langt det let seg gjere, forklarar dei.

For tilsette som har andre arbeidsforhold i tillegg til jobben på Kulatoppen har dei ikkje noko mynde til å pålegge dei om å avslutte andre arbeidsforhold. For dei tilsette som har to arbeidsplassar internt i kommunen vurderer vi kontinuerlig behovet og moglegheit for å redusere.

– Men samstundes som vi skal forhindre smitte her er vi også plikta å halde forsvarleg drift og kvalifisert personale på jobb, seier Husevåg.

Jobbar med å få til pårørandegruppe

Tenesteleiar har tidlegare sendt ut e-post til alle pårørande med ønske om å få oppretta ei pårørandegruppe for Kulatoppen.

– Vi håper vi kan få dette på plass så snart som mogleg og vil minne pårørande om at dei må ta kontakt dersom dei kan delta i denne gruppa. For oss er det viktig å ha god dialog med pårørande, og vi trur det kan være nyttig for alle partar å ha faste møte.

No satsar dei på å få lage ei hyggeleg juletid for bebuarane.

– Ja, vi har fokus på at bebuarane skal få ei god førjulstid og julefeiring. Mykje av aktivitetane må vi sjølve planlegge internt i avdelingane då vi ikkje kan ha større sosiale tilstelningar på Kulatoppen slik situasjonen er no, avsluttar Husevåg og avdelingsleiarane.