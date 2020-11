En ny person har testet positivt for korona

Nyheter

Det dreier seg om en person som har vært på en helt nødvendig reise til en annen del av landet med høyere smittepress. Han ble definert som nærkontakt av en smittet person som han møtte på reisen, og ble derfor testet etter at han kom tilbake til Florø-området.

– Personen viser ingen symptomer. Han er ferdig smittesporet, og vi skal teste 6-7 av hans lokale nærkontakter i dag, sier Dale.

Kommuneoverlegen sier at han merker at det er mange som mener mye om økningen i antall positive tester.

– Noen blir redde, og mener vi skal stengte hele samfunnet, siden det er det aller tryggeste. Det er ikke det vi skal. Vi skal stenge det som er nødvendig for å holde i gang samfunnet.

Dale sier at den nasjonale TISK-strategien går ut på å isolere og sette i karantene de som er reelle og potensielle smittebærere for at samfunnet ellers skal kunne holdes mest mulig i gang, og at det er denne tankegangen som styrer avgjørelsene til helsemyndighetene.

– Når vi kommer til de store byene, der det er mye smitte, må en stenge mye mer fordi en ikke har oversikt. Vi er ikke der. Kommunelege i Stad, Thomas Vingen Vedeld, var ute på Vestlandsrevyen i går og snakket en del om et annet viktig element i samme debatt. Det er mye folkesnakk nå om mulige smittebærere som har vært på butikken eller andre steder. Uten å vite realitetene, så får folk stempel på seg i hytt og pine som potensielle smittespredere. Det er ikke bra.

Dale og de øvrige legene har travle dager nå, men samtidig legger han vekt på at samfunnsmaskineriet må holdes oppe.

– Det går i absolutt ett her med testing og smittesporing. Det er en logistikk rundt dette som er ganske svær. Uansett er det viktig å huske på at verden består av mer enn koronasmitte. Samfunnet må holdes i gang. Skoler og barnehager er veldig viktige arenaer for ungene. Så hvis det er forsvarlig å holde de åpne, så holder vi de åpne. Vi kan aldri ha 100 prosent kontroll, men nå har vi god kontroll.

I Måløy skal de nærkontaktene knyttet til Skarevik barnehage som var negative i første runde gjennom en ny runde med tester fredag, som en ekstra sikkerhet for at smitten er under kontroll.

– I og med at vi tester mange, og at alle andre prøver er negative, kan vi fortsatt si at vi har kontroll. Med en gang vi får to-tre prøver der vi ikke finner en kjent smittevei, så må vi gjøre som i Bergen eller Oslo, og stenge ned samfunnet i større grad. Da blir det straks vanskeligere. Der er vi ikke nå, avslutter Jan Helge Dale.