Skolebruksplanen: Får 565 færre elever de neste 15 årene

Ser på alle alternativ. Men tallenes tale er klar: Jo færre skoler, jo mer sparer kommunen

Terje Gregersen fra Norconsult forklarer at totale investeringer i skolestruktur vil medføre alt fra 240 millioner for å beholde status quo til nærmere en halv milliard for andre løsninger. Men kommunen vil spare driftskostnader på sikt ved å gjøre grep, og jo færre skoler, jo mer sparing.