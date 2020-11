Vil ha på plass den nye skolen og badeanlegget, redusere ordførerlønna og beholde jordmortjenestene i kommunen

Nyheter

– Flere politikere og andre driver med selvpining, og er opptatt av å stille kommunen i et verst mulig lys. Vi etterlater et inntrykk av at Kinn kommune er en stor fiasko, men hvis du snakker med mange næringsdrivende og folk i gata, så er det mange som mener vi har lagt til rette for utviklingsoppgaver som vi tidligere ikke hadde mulighet til verken i Flora eller Vågsøy kommune, sa Frank Willy Djuvik i budsjettdiskusjonen i torsdagens formannskapsmøte.