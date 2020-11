Ville gje folket ei digital førjulsgåve, men vel å avlyse på grunn av smittesituasjonen

Nyheter

Førjulskonsertar med lokale kor og korps har i alle år vore viktige tradisjonar i førjulstida. I år har kor og korps i denne delen av kommunen planlagt å spele inn ein digital julekonsert i samarbeid med Fjordenes Tidende.

- Når vi ikkje kan halde ein vanleg konsert i kyrkja, så ville vi prøve å få til ein digital konsert som kunne visast siste søndagen før jul. No ser vi at det blir vanskeleg å få samla alle laga til opptak med den smittesituasjonen som er i vårt område.

Det seier Berit Ramsevik som er leiar i Viltkoret som i år er teknisk arrangør for konserten i år. Det er ho og dei andre i Viltkoret i Deknepollen som har planlagt konserten i samarbeid med Fjordenes Tidende som skulle stå for opptak, produksjon og publisering av konserten.

Med på denne konserten skulle vore Måløy Songlag, Skavøypoll Skulemusikk, Vågsøy Skulekorps, Holvik skulekorps, Måløy Musikklag, Torskangerpoll Musikklag og altså, arrangørkoret Viltkoret.

- Vi hadde planlagt at alle laga skulle gjere opptak andre veka i desember. Konserten skulle visast siste søndagen før julaftan, søndag 20. desember. Vi hadde i samarbeid med Fjordenes Tidende laga ein detaljert plan over innspelingane der kvart lag hadde sin kveld, og der vi hadde lagt opp til strenge smittevernreglar. Men slik smittesituasjonen har endra seg i vårt område, så har vi valt å avlyse, seier Ramsevik.

- Sidan regjeringa har bestemt å vidareføre dei tiltaka som er no i minimum tre veker til, og på grunn av situasjonen som no i vår del av Kinn kommune meiner vi at det ikkje er forsvarleg å gjennomføre konserten. Det vart bestemt på styremøte i Viltkoret onsdag kveld, seier Ramsevik.

Ho seier julekonsert er eit av høgdepunkta for kor og korps. Mange har lagt planar og øvd inn julemusikk som dei har gleda seg til å framføre. Men Ramsevik seier at det no er viktigare enn nokon gong å vere forsiktige slik at alle kan få ei så god jule som mogleg.

Ho vil også skryte av samarbeidet med Fjordenes Tidende som heile tida har vore med i planlegginga av konserten.

- Når vi no avlyser den digitale julekonserten så er det i samråd også med Fjordenes Tidende, seier Ramsevik.

Redaktør i Fjordenes Tidende, Erling Wåge, trur ein slik konsert hadde vore ei fin førjulsgåve til alle, men at slik smittesituasjonen er no og med dei faglege råda som styresmaktene kjem med no, er det rett å avlyse. Han er imponert over kreativiteten og samarbeidet mellom kor og korps som planla ein slik konsert i ei tid som har vore og er vanskeleg for mange.