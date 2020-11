Tre av de åtte nye smitta er knyttet til barnehageutbruddet

Nyheter

En av de tre ble bekreftet torsdag ettermiddag. Resultatet rundt de to andre ble klart sent torsdag kveld.

Kommuneoverlege Jan Helge Dale ser samtidig positivt på situasjonen etter at 325 prøver er blitt analysert. Han trekker fram hurtig smittesporing som en avgjørende faktor.

Åtte nye positive prøver, deriblant i Kinn og Stad For testdagen torsdag melder Helse Førde fredag morgon om åtte nye prøver. Nokre av dei er frå Kinn og Stad kommunar.

– Alle tre er familiemedlemmer av folk som tidligere er smitta, eller som har vært i karantene. Altså på grunn av nærkontakt i husstandssammenheng. Så det var for så vidt det vi kunne forvente av positive svar, forklarer han.

– Men det som er bra, er at de prøvene som går på randsonene rundt er negative. Det viser at vi har sånn noenlunde kontroll på smittevegene, og at det ikke er smitte i samfunnet som vi vet om. Det viser at kartet stemmer med terrenget, sier Dale.

Han legger vekt på de små forholdene som avgjørende for den effektive smittesporingen vi ser i regionen.

– Selv om det er en enorm jobb, så er det en fordel at vi er små. Det at vi bruker de samme kanalene som vanlig, og at legekontorene har en sentral plass og kjenner folk i kommunen, gjør at vi får gjort dette på en effektiv måte.

Han viser til det motsatte, og det som ofte er tilfelle i større byer, der egne smitteteam uten kjennskap til befolkningen gjør at det blir for mange ledd mellom helsetjenestene og innbyggerne.